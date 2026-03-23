Митрюшкин оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

23 марта 2026, 12:25

Фото: iStock/matimix

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал перспективы команды в борьбе за золото РПЛ после победы над «Акроном» (5:1) в 22-м туре.





По словам вратаря, в клубе не делают громких заявлений и предпочитают двигаться от матча к матчу.





«Шансы на чемпионство? Не будем делать громких заявлений. Двигаемся от игры к игре. Было важно победить «Акрон». Теперь пауза, а потом важный матч со «Спартаком», — отметил Митрюшкин в беседе с Metaratings.ru.