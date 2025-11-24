Гаджиев назвал Симоняна патриотом России
Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев охарактеризовал Никиту Симоняна как выдающегося человека и патриота России. Олимпийский чемпион скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
Как пишет Metaratings.ru, Никита Павлович глубоко понимал суть футбола, и его знания и опыт ценились даже после завершения карьеры тренера. Он оставался активным в Российском футбольном союзе до последних дней своей жизни. Все это, включая патриотизм, свидетельствует о его значимости и всеобщем признании.
«Наша дружба продолжалась около 45 лет. Талантливый игрок, которому долгое время принадлежал рекорд СССР по количеству голов в одном сезоне — 34 мяча. Его очень огорчало, что рекорд был побит в результате фактически договорняка», — сказал Гаджиев.
Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака» как игрок и дважды — в роли главного тренера. Кроме того, он выиграл летние Олимпийские игры 1956 года в составе сборной Советского Союза. Почивший спортсмен остаётся лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.