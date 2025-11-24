24 ноября 2025, 12:31

Гаджиев: Симонян был патриотом России и оставался в РФС до последнего

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев охарактеризовал Никиту Симоняна как выдающегося человека и патриота России. Олимпийский чемпион скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.





Как пишет Metaratings.ru, Никита Павлович глубоко понимал суть футбола, и его знания и опыт ценились даже после завершения карьеры тренера. Он оставался активным в Российском футбольном союзе до последних дней своей жизни. Все это, включая патриотизм, свидетельствует о его значимости и всеобщем признании.





«Наша дружба продолжалась около 45 лет. Талантливый игрок, которому долгое время принадлежал рекорд СССР по количеству голов в одном сезоне — 34 мяча. Его очень огорчало, что рекорд был побит в результате фактически договорняка», — сказал Гаджиев.