Ляйсан Утяшева призналась, что посещает психолога после съемок в Бангкоке
Ляйсан Утяшева потратила всю зарплату на психолога после съемок шоу в Бангкоке
Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали ведущими очередного реалити-шоу со звездами в Бангкоке. Гимнастка призналась, что проект, несмотря на интересный формат, оказался для нее эмоционально тяжелым. Настолько, что после съемок ей потребовалась помощь специалиста. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».
«На всю зарплату наняла себе психолога после этого шоу. На самом деле, пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех звезд, кто откликнулся и поехал с нами — это действительно крутой проект», — поделилась жена комика.Перед этим спортсменка рассказала о том, каково ей работать со своим мужем. Напомним, Утяшева и Воля женаты около тринадцати лет. Вместе воспитывают 13-летнего сына Роберта и 10-летнюю дочь Софию.