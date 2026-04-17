Сыроварня из Чехова привезла три награды с международного конкурса Cheese Expo

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сыроварня из муниципального округа Чехов «Де фамиль» завоевала три награды международного конкурса Cheese Expo 2026. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В этом году конкурс прошёл в Москве на площадке «Тимирязев Центр». Мероприятие собрало как крупные предприятия, так и небольшие ремесленные сыроварни. На нём было представлено 262 сыра 42 производителей из 13 регионов России, а также из Белоруссии.

«Подмосковная сыроварня представила три вида сыра, и каждый был отмечен высшей наградой в своей категории. «Бри со сливками» признали лучшим мягким сыром с белой плесенью из коровьего молока. В категории голубых сыров первенствовал продукт новой линейки «Блу де фамиль». Ещё одним победителем стал «Брик амбер де фамиль» – сыр с мытой корочкой по обновлённой рецептуре», – рассказали в ведомстве.