Сыроварня из Чехова привезла три награды с международного конкурса Cheese Expo
Сыроварня из муниципального округа Чехов «Де фамиль» завоевала три награды международного конкурса Cheese Expo 2026. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году конкурс прошёл в Москве на площадке «Тимирязев Центр». Мероприятие собрало как крупные предприятия, так и небольшие ремесленные сыроварни. На нём было представлено 262 сыра 42 производителей из 13 регионов России, а также из Белоруссии.
«Подмосковная сыроварня представила три вида сыра, и каждый был отмечен высшей наградой в своей категории. «Бри со сливками» признали лучшим мягким сыром с белой плесенью из коровьего молока. В категории голубых сыров первенствовал продукт новой линейки «Блу де фамиль». Ещё одним победителем стал «Брик амбер де фамиль» – сыр с мытой корочкой по обновлённой рецептуре», – рассказали в ведомстве.
Сыроварня «Де фамиль» расположена у деревни Высоково. В 2019 году хозяйство получило грант в 35 миллионов рублей на поддержку производства сыра. Сейчас развивается вторая площадка – вблизи деревни Сергеево. Хозяйство выпускает широкий ассортимент сыров, укрепляя позиции российского ремесленного сыроделия на федеральном и международном уровне.
Как напомнили в Минсельхозпроде, Московская область лидирует в отрасли сырного производства в России с 2021 года. В регионе работают более 50 предприятий и 50 фермерских хозяйств, выпускающих широкий ассортимент сыров.