Под Можайском построят завод детских молочных смесей за 15 миллиардов рублей
ООО «МУЛЬТИ МИЛК» получило разрешение на строительство в Можайском муниципальном округе производства адаптированных детских молочных смесей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Предприятие сможет выпускать 15 000 тонн заменителей грудного молока в год.
«Это позволит укрепить продовольственную безопасность региона и расширить ассортимент качественных детских продуктов на отечественном рынке. Планируемый объём инвестиций – 15 миллиардов рублей. На новом заводе появится 175 рабочих мест. Запуск предприятия станет важным шагом в развитии АПК региона и будет способствовать импортозамещению в сегменте специализированного детского питания», – отметили в ведомстве.Компания успешно завершила этап проектирования и оформила все необходимые разрешения на строительство. Запустить производство планируют в 2028 году.