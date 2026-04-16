Жителей Подмосковья оштрафовали на 280 000 рублей за нарушения правил выгула собак
В Московской области за три месяца этого года зафиксировали более 200 нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Мониторинг проводят государственные ветеринарные инспекторы Минсельхозпрода Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание уделяют точкам общественного притяжения.
Сумма штрафов составила 280 000 рублей. Ещё в 45 случаях владельцам вынесли предупреждения.
«Основной акцент инспекторы делают на разъяснении. Владельцам подробно объясняют требования, от которых зависят безопасность людей и домашних питомцев, чистота общественных пространств. При первичном нарушении выносят предупреждение. Однако если факты повторяются систематически, наступает административная ответственность. Она предусматривает штрафы для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей», – отметили в Минсельхозпроде региона.
Согласно установленным требованиям, собаки должны находиться на поводке, а если высота животного в холке превышает 25 сантиметров, обязателен и намордник. Помимо этого, владельцы должны убирать за питомцами продукты жизнедеятельности. Запрещен выгул собак на территориях образовательных и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадках. Кроме того, не допускается свободный выгул без присмотра на общественных пространствах.
Инспекторы дополнительно контролируют регистрацию животных. Они считывают микрочип сканером, что позволяет установить, поставлена ли собака на учёт. Также проверяют наличие вакцинации и соблюдение карантинных требований.