Жителей Подмосковья оштрафовали на 280 000 рублей за нарушения правил выгула собак

16 апреля 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области за три месяца этого года зафиксировали более 200 нарушений правил содержания и выгула домашних животных. Мониторинг проводят государственные ветеринарные инспекторы Минсельхозпрода Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание уделяют точкам общественного притяжения.





Сумма штрафов составила 280 000 рублей. Ещё в 45 случаях владельцам вынесли предупреждения.

«Основной акцент инспекторы делают на разъяснении. Владельцам подробно объясняют требования, от которых зависят безопасность людей и домашних питомцев, чистота общественных пространств. При первичном нарушении выносят предупреждение. Однако если факты повторяются систематически, наступает административная ответственность. Она предусматривает штрафы для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей», – отметили в Минсельхозпроде региона.