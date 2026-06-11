Системы водоснабжения и канализации Подмосковья начали готовить к зиме

11 июня 2026, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подготовка к осенне-зимнему началась на водозаборных узлах, насосных станциях и очистных сооружениях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Все системы будут готовить к повышенным нагрузкам: промывать резервуары, чинить и менять трубы и оборудование.





«Работа идёт комплексно. Прошлый сезон подтвердил эффективность такого подхода — время устранения внештатных ситуаций сократилось практически в два раза», — рассказал глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.