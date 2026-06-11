В Звенигороде на месте снесённого аварийного дома обустроят парковку
Плоскостная парковка появится в городе Звенигород Одинцовского округа на участке, который ранее занимал аварийный дом. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Трёхэтажный кирпичный дом на 35 квартир общей площадью более 1 600 квадратных метров был расположен по адресу: Нахабинское шоссе, 9.
«Здание построили 63 года назад. Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время работы по сносу завершены, территория очищена от строительного мусора.
Всего на территории Одинцовского округа выявили 1053 аварийных здания, недостроя и самостроя. На сегодняшний день 888 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.