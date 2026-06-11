В Звенигороде на месте снесённого аварийного дома обустроят парковку

11 июня 2026, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Плоскостная парковка появится в городе Звенигород Одинцовского округа на участке, который ранее занимал аварийный дом. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Трёхэтажный кирпичный дом на 35 квартир общей площадью более 1 600 квадратных метров был расположен по адресу: Нахабинское шоссе, 9.





«Здание построили 63 года назад. Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.