Воробьёв поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел Подмосковья
В рядах личного состава подмосковного МВД служат около 30 000 человек. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв, поздравляя правоохранителей Московской области с Днём сотрудника органов внутренних дел России.
«Хочу поздравить сотрудников полиции, наше Главное управление внутренних дел, весь личный состав, 30 000 человек от участкового до тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах, в миграционной сфере, во всём важном, что происходит в жизни Подмосковья, в жизни нашей страны», – сказал губернатор в ходе оперативного совещания с членами подмосковного правительства и главами округов.Воробьёв посредством видеоконференцсвязи обратился к начальнику Главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.
«Виктор Кузьмич, вверенное вам управление выполняет специальные задачи, о которых мы не очень много говорим, но точно знаем, что личный состав, верный присяге и своему делу, делает это самоотверженно и добросовестно. Хочу поздравить ветеранов полиции, всех, кто служил многие годы, знает специфику работы и выполнял своё служение очень достойно. С праздником, успехов! И благодарю за вовлечённость в жизнь Подмосковья», – сказал глава региона.День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно отмечают 10 ноября. Это профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел России, которое до 1991-го назвалось МВД СССР. До 2011 года он носил название День милиции. Именно 10 ноября 1917 года по новому стилю народный комиссар внутренних дел РСФСР Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».