Воробьёв поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел Подмосковья

10 ноября 2025, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рядах личного состава подмосковного МВД служат около 30 000 человек. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв, поздравляя правоохранителей Московской области с Днём сотрудника органов внутренних дел России.









«Хочу поздравить сотрудников полиции, наше Главное управление внутренних дел, весь личный состав, 30 000 человек от участкового до тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах, в миграционной сфере, во всём важном, что происходит в жизни Подмосковья, в жизни нашей страны», – сказал губернатор в ходе оперативного совещания с членами подмосковного правительства и главами округов.

«Виктор Кузьмич, вверенное вам управление выполняет специальные задачи, о которых мы не очень много говорим, но точно знаем, что личный состав, верный присяге и своему делу, делает это самоотверженно и добросовестно. Хочу поздравить ветеранов полиции, всех, кто служил многие годы, знает специфику работы и выполнял своё служение очень достойно. С праздником, успехов! И благодарю за вовлечённость в жизнь Подмосковья», – сказал глава региона.