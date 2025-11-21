Систему не обманул: подмосковные росгвардейцы поймали изобретательного вора
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы пресекли хитроумную кражу из магазина товаров для дома. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемой торговой точки, расположенной в посёлке Совхоз имени Ленина.
«Прибывшие по адресу блюстители порядка задержали 49-летнего москвича, который попытался обмануть систему. Изобретательный посетитель спрятал сковороду стоимостью более 5 000 рублей в пластмассовый контейнер, но пробил на кассе только тару», – отметили в силовом ведомстве.
Однако расчёт на то, что никто не заглянет внутрь, не оправдался. В итоге гражданина передали полиции для дальнейшего разбирательства.
