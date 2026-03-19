СК возбудил уголовное дело после подрыва банкомата в Москве

19 марта 2026, 18:30

Взрыв в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.