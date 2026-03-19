СК возбудил уголовное дело после подрыва банкомата в Москве

Взрыв в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.



Дело квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ) и «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). В ближайшее время правоохранители назначат комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным следствия, взрыв устроил 15-летний подросток, действовавший по указке мошенников. Согласно версии правоохранителей, несовершеннолетний облил банкомат бензином и поджёг его. В результате инцидента сам подросток пострадал и был госпитализирован.

Ранее в оперативных службах сообщали, что взрыв произошёл в отделении банка, расположенном на северо-востоке Москвы. В настоящий момент следователи устанавливают личности злоумышленников, которые привлекли подростка к совершению преступления, а также проверяют, не причастен ли юный фигурант к аналогичным эпизодам. Расследование уголовного дела продолжается.

