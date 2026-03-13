Подросток поджег две АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
В подмосковной Истре 15-летний подросток, действуя по указаниям неизвестных, поджег две автозаправочные станции.
По факту происшествия проводится проверка, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Возгорания произошли в пятницу на улицах Школьной в поселке Пионерский и Кооперативной в селе Онуфриево.
В результате на заправках полностью выгорели две бензоколонки. Пострадавших нет. По данным полиции, подросток после поджога скрылся, однако его личность оперативно установили. На допросе в присутствии законных представителей он заявил, что ему давали указания по телефону.
По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
