В Москве на улице Менжинского произошёл взрыв в отделении Россельхозбанка
В Москве прогремел взрыв в отделении Россельхозбанка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Менжинского. Взрывная волна выбила стёкла в окнах и разрушила внутреннюю отделку помещений. Осколки повредили фасад здания.
На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные и скорая помощь. Очевидцы рассказали, что перед взрывом из банка выбежал неизвестный мужчина. По предварительным сведениям, подрывник действовал по указанию украинских мошенников. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
