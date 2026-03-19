В Москве на улице Менжинского произошёл взрыв в отделении Россельхозбанка

19 марта 2026, 17:13

Фото: Istock/RamonCast

В Москве прогремел взрыв в отделении Россельхозбанка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Чрезвычайное происшествие случилось на улице Менжинского. Взрывная волна выбила стёкла в окнах и разрушила внутреннюю отделку помещений. Осколки повредили фасад здания.



На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные и скорая помощь. Очевидцы рассказали, что перед взрывом из банка выбежал неизвестный мужчина. По предварительным сведениям, подрывник действовал по указанию украинских мошенников. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.





