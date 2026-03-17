Пропавший без вести подросток занимался «бизнесом» с SIM-картами

Фото: istockphoto/Dzurag

Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, ранее числившегося пропавшим без вести и объявленного в федеральный розыск.



Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, несовершеннолетний, по предварительным данным, занимался незаконными операциями с SIM-картами. По версии правоохранителей, подросток приехал в Петербург из другого региона по указанию неизвестных, заселился в апарт-отель, где приобрёл и активировал SIM-карты.

Затем он устанавливал их в телефоны и с помощью специальных программ предоставлял удалённый доступ к номерам другим людям. Предположительно, для прохождения регистрации и авторизации на онлайн-ресурсах.

В ходе обыска в апарт-отеле сотрудники полиции изъяли пять мобильных телефонов и свыше 100 SIM-карт, оформленных на подставных лиц. По факту возбудили уголовное дело об организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в интернете для получения доступа к функционалу информационного ресурса.

Сейчас полиция устанавливает организаторов схемы и возможных соучастников.

Никита Кротов

