Пропавший без вести подросток занимался «бизнесом» с SIM-картами
Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего подростка, ранее числившегося пропавшим без вести и объявленного в федеральный розыск.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, несовершеннолетний, по предварительным данным, занимался незаконными операциями с SIM-картами. По версии правоохранителей, подросток приехал в Петербург из другого региона по указанию неизвестных, заселился в апарт-отель, где приобрёл и активировал SIM-карты.
Затем он устанавливал их в телефоны и с помощью специальных программ предоставлял удалённый доступ к номерам другим людям. Предположительно, для прохождения регистрации и авторизации на онлайн-ресурсах.
В ходе обыска в апарт-отеле сотрудники полиции изъяли пять мобильных телефонов и свыше 100 SIM-карт, оформленных на подставных лиц. По факту возбудили уголовное дело об организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в интернете для получения доступа к функционалу информационного ресурса.
Сейчас полиция устанавливает организаторов схемы и возможных соучастников.
