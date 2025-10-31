В Красногорске открыли выставку детских работ «Мой папа – Герой!»

31 октября 2025, 21:56

оригинал Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

В Доме правительства Московской области торжественно открыли выставку «Мой папа – Герой!». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.





В экспозиции – портреты участников спецоперации, созданные юными художниками Подмосковья в рамках одноимённого художественного фестиваля. Он стартовал в мае в Красногорске и прошёл в 35 округах региона с участием сотни мальчиков и девочек из семей военных. Под руководством профессиональных художников и волонтёров дети осваивали основы портретной живописи, создавали образы своих отцов по семейным фотографиям.

«Эти работы наполнены особым смыслом – любовью, гордостью и благодарностью. Посредством искусства дети рассказывают о своих семьях, о подвиге отцов, о том, что ждут их дома с верой и надеждой», – сказала вице-губернатор Мария Нагорная.