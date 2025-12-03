В Подмосковье в будущем году от борщевика обработают более 23 000 гектаров

03 декабря 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масштабная обработка территорий от борщевика Сосновского в 2026 году охватит в Подмосковье более 23 000 гектаров. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Работы в регионе проводят в весенне-летний период ежегодно, чтобы не допустить дальнейшего распространения сорняка. Из-за его способности адаптироваться к суровым условиям участки требуют многократного воздействия в течение сезона.

«В регионе обработают более 23 400 гектаров муниципальной земли. Работы организуют в два этапа: с мая по июнь и затем повторно – с конца июня до начала осени. Основной метод обработки – химический. Однако всё шире применяются инновационные подходы, в том числе использование дронов, которые распыляют состав с воздуха. Это позволяет обрабатывать труднодоступные участки», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.