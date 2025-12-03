В Подмосковье в будущем году от борщевика обработают более 23 000 гектаров
Масштабная обработка территорий от борщевика Сосновского в 2026 году охватит в Подмосковье более 23 000 гектаров. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Работы в регионе проводят в весенне-летний период ежегодно, чтобы не допустить дальнейшего распространения сорняка. Из-за его способности адаптироваться к суровым условиям участки требуют многократного воздействия в течение сезона.
«В регионе обработают более 23 400 гектаров муниципальной земли. Работы организуют в два этапа: с мая по июнь и затем повторно – с конца июня до начала осени. Основной метод обработки – химический. Однако всё шире применяются инновационные подходы, в том числе использование дронов, которые распыляют состав с воздуха. Это позволяет обрабатывать труднодоступные участки», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.Для усиления контроля за обработкой от борщевика в этом году внедрили ряд цифровых решений. Это система фиксации геокоординат на фото с подтверждением выполненных работ, а также горячая линия с голосовым помощником с искусственным интеллектом, куда жители могут сообщить об очагах произрастания на муниципальных территориях. Она доступна по телефонам: +7 (800) 550-65-22 и +7 (495) 668-01-25.
В министерстве напомнили, что, если сорняк растёт на частной территории, удалить его должен собственник участка.