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Скорая помощь Подмосковья обслужила с начала года более 870 тыс. вызовов

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

Фото: istockphoto.com/Iulianna Est

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Свыше 890 тысяч вызовов обслужила Московская областная станция скорой помощи с начала текущего года, ежедневно к пациентам готовы выехать около 600 медицинских бригад, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«На плечах работников скорой помощи лежит колоссальная нагрузка. В Московской области проживают более 8,5 млн человек, летом численность населения увеличивается, так как многие приезжают на дачи. С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи обслужила более 870 тыс. вызовов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он добавил, что в Московской области действуют различные меры поддержки работников скорой помощи, закупаются новые автомобили, открываются новые посты и модернизируются старые.

В настоящее время с систему скорой помощи Подмосковья входит 56 подстанций и 92 поста.

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#подмосковье
В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны
29 апреля 2025, 15:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Проржавевшую неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском муниципальном округе, боеприпас обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники терминально-логистического центра. Они рассказали, что проводили планировку территории трактором и обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что снаряд является 82-миллиметровой миной», — говорится в сообщении.
Оценив обстановку, взрывотехники приняли решение перевезти боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, в безопасное место. Там мину обезвредили, строго следуя инструкции.

Ранее сообщалось, что спасатели освободили подмосковного пенсионера, надевшегося животом на металлический прут в заборе.

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#дмитровский городской округ
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Студенты-медики провели в Раменском округе акцию «Доброе дело в село»
29 апреля 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Субботник провели на территории фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аксёного Раменского муниципального округа студенты-волонтеры Раменского филиала Московского областного медколледжа в рамках всероссийской акции «Доброе дело в село», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята покрасили забор, ворота, а также бордюры у ФАПа и помыли окна в здании. Кроме того, они прочитали местным жителям лекцию о здоровом питании, научили их измерять артериальное давление и провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Участие в акции дает студентам возможность применить знания на практике и внести вклад в здоровье сельских жителей», — сказала заведующая Аксёновским ФАПом Наталия Анюхина.
К Аксёновскому ФАПу прикреплены 435 человек. В медучреждении они могут получить первичную медпомощь и пройти диспансеризацию.

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#медицина
#студенты
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В шатурском парке им. Гагарина состоялась ярмарка вакансий под открытым небом
29 апреля 2025, 14:33

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В выходные в парке имени Гагарина в Шатуре прошла вторая ярмарка вакансий под открытым небом. Впервые мероприятие в таком формате состоялось в День округа. Работодатели из жилищно-коммунального хозяйства, полиции, пожарной охраны и промышленных предприятий представили свои вакансии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ярмарке приняли участие не только работодатели, но и учебные заведения, предлагающие востребованные профессии. Шатурский энерготехникум продемонстрировал физические и химические опыты и рассказал о профессиях, возможностях переподготовки и карьерного роста для студентов и выпускников.

Жители округа могли узнать о вакансиях, условиях работы, оставить резюме и заполнить анкету, а также принять участие в квизах и мастер-классах. Компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей, а победители получили футболки от швейной фабрики.

Организаторы также уделили внимание детям, рассказав родителям о кружках и секциях для юных жителей округа.

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Подмосковье лидирует у желающих отдохнуть на майские праздники в глэмпингах
29 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область лидирует у туристов, желающих провести майские праздники в глэмпингах. В числе наиболее популярных регионов также и Татарстан, Ярославская и Тульская области, Карелия и Краснодарский край, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
«15% всех бронирований глэмпингов на майские приходится на Московскую область, столько же на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%», – отметил директор департамента развития туризма Алимбек Хидзев.
Как сказали в министерстве, модульные гостиницы и глэмпинги – сегодня одни из самых популярных форматов размещения, который выбирают туристы.

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В Балашихе демонтировали заброшенную нежилую постройку
29 апреля 2025, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное нежилое строение, находившееся рядом с домом №20 на Советской улице в микрорайоне Заря округа Балашиха, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное двухэтажное здание было построено в 1969 году. Долгое время оно не использовалось и обветшало: отсутствовало заполнение дверного и оконных проёмов, конструктивные элементы постройки были частично разрушены. Строение включили в список на ликвидацию, и в первом квартале текущего года демонтировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, который занимала постройка, полностью освобождён от здания и расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Балашиха ещё не приняла.

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