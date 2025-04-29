Скорая помощь Подмосковья обслужила с начала года более 870 тыс. вызовов

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Свыше 890 тысяч вызовов обслужила Московская областная станция скорой помощи с начала текущего года, ежедневно к пациентам готовы выехать около 600 медицинских бригад, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«На плечах работников скорой помощи лежит колоссальная нагрузка. В Московской области проживают более 8,5 млн человек, летом численность населения увеличивается, так как многие приезжают на дачи. С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи обслужила более 870 тыс. вызовов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что в Московской области действуют различные меры поддержки работников скорой помощи, закупаются новые автомобили, открываются новые посты и модернизируются старые.
В настоящее время с систему скорой помощи Подмосковья входит 56 подстанций и 92 поста.
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Лев Каштанов