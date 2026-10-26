Скрининг на рак кишечника прошли более 175 тысяч жителей Подмосковья

26 октября 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 175 тысяч жителей Московской области прошли обследования для раннего выявления колоректального рака с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Онкоскрининг входит в программу диспансеризации людей в возрасте от 45 лет.





«По результатам проверки злокачественные новообразования выявили у 611 человек. Их направили на дообследования и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.