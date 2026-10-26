Скрининг на рак кишечника прошли более 175 тысяч жителей Подмосковья
Свыше 175 тысяч жителей Московской области прошли обследования для раннего выявления колоректального рака с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Онкоскрининг входит в программу диспансеризации людей в возрасте от 45 лет.
«По результатам проверки злокачественные новообразования выявили у 611 человек. Их направили на дообследования и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Проверка неинвазивная. Она заключается в исследовании кала на скрытую кровь. Так можно выявить признаки кровотечения в ЖКТ, которые указывают на наличие патологических изменений в тканях. При обнаружении отклонений пациента направляют на колоноскопию.