Жителям Подмосковья объяснили все способы голосования на выборах в сентябре

22 июля 2026, 15:26

Фото: Istock/Albert_Karimov

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня — жители смогут прийти на участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или вызвать комиссию на дом.