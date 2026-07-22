Жителям Подмосковья объяснили все способы голосования на выборах в сентябре
Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня — жители смогут прийти на участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или вызвать комиссию на дом.
Для ДЭГ нужна подтверждённая запись на Госуслугах. Заявление подают через портал до 14 сентября. После регистрации на дистанционное голосование избирателя исключат из списков на участке.
Сама подача заявки не учитывает голос — с 18 по 20 сентября нужно зайти на Госуслуги и завершить процедуру. Механизм «Мобильный избиратель» действует для тех, кто будет голосовать не по месту прописки. Заявление принимают с 3 августа по 14 сентября через Госуслуги, МФЦ или ТИК, с 9 по 14 сентября — через участковые комиссии.
Надомное голосование доступно для людей с инвалидностью, больных или ухаживающих за нуждающимися. Обратиться в комиссию можно с 10 сентября до 14:00 20 сентября. Участки работают с 8:00 до 20:00 мск. Адрес своего участка можно найти на сайте ЦИК в сервисе поиска.
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