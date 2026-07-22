«Юбилейному» новорождённому Дмитрова подарят автомобиль

22 июля 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Необычную «лотерею» для будущих мам подготовили в Дмитрове к 872-летию города: младенец, который появится на свет в местном роддоме 872-м по счёту, получит в подарок автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Акцию подготовила администрация округа совместно с медицинским учреждением.





«Для нашего коллектива это большая честь — стать частью такого доброго и запоминающегося события в жизни города. Но хочу подчеркнуть главное: любой ребёнок, который рождается в наших стенах, для нас уже победитель, а его семья — самая счастливая. Приз — это приятный бонус, но настоящая награда для родителей — это здоровье их ребёнка», — сказал заведующий акушерским отделением роддома Михаил Цурцумия.