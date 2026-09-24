В Дубне почти 3 тыс. человек сделали прививку от гриппа
В Дубне за первые две недели прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли почти 3 тыс. жителей. Среди них — взрослые и дети разных возраст, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Жителей вакцинируют во взрослых и детских поликлиниках, школах и детских садах. Кроме того, медики выезжают в организации и проводят вакцинацию сотрудников на рабочих местах.
Для иммунизации используют современные отечественные вакцины. Детям доступны препараты «Флю-М», «Гриппол Плюс» и «Ультрикс Квадри». Перед прививкой каждого пациента осматривает терапевт или педиатр. Врач допускает человека к вакцинации только при отсутствии противопоказаний.
«Вакцинация остается важной мерой профилактики. Главная задача — не просто избежать болезни, а сформировать коллективный иммунитет. Даже если привитый человек столкнется с вирусом, болезнь протекает в легкой форме, без пневмонии или обострения хронических заболеваний. Это реальная защита для тех, кто больше всего в группе риска, — детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями», — рассказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.Записаться на бесплатную вакцинацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал Госуслуг «Здоровье», контакт-центр 122 и приложение «Добродел Здоровье». Также жители могут обратиться в регистратуру поликлиники.