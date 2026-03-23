В Королёве рассказали о ходе строительства перехода над ж/д путями

23 марта 2026, 14:53

Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути строят у станции Подлипки-Дачные в округе Королёв. Сейчас на объекте приступили к обустройству фундаментов трёх опор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Протяжённость перехода составит 83 метра, из которых на пролётное строение придётся 61 метр. Конструкция соединит две части города и сделает безопасным путь между районами Юбилейный, Завокзальный и Центральный.





«В настоящее время на переходе занимаются устройством фундамента опор и буронабивных свай, а потом приступят к установке ростверка», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.