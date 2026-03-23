В Подмосковье в этом году благоустроят более 60 общественных пространств

23 марта 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Ещё более 60 общественных пространств планируют благоустроить в Московской области в текущем году. Преобразования запланированы во всех округах региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.





Например, в Протвине работы проведут в сквере «Мирабель». Там обновят пешеходные дорожки и клумбы, восстановят въездную стелу и мозаичное панно «Бассейн с рыбками», а также обустроят зоны отдыха с качелями, теневыми навесами и детской площадкой.





«В Егорьевске второе дыхание вдохнут в сквер «Технический парк». В нём установят современные спортивные и детские площадки, беседки и скамейки, а также облагородят берег пруда — построят деревянные настилы, поставят качели под навесом и посадят кусты и деревья», — говорится в сообщении.