В апреле в Подмосковье проведут 186 ярмарок

30 марта 2026, 17:30

186 ярмарок проведут в 39 муниципалитетах Московской области в апреле. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





На ярмарках можно будет купить товары, которые производят на подмосковных фермах: мясную и молочную продукцию, овощи и многое другое, а также сувениры ручной работы. К тому же, на тематических ярмарках посетителей ждёт свой ассортимент.





«Например на ярмарке «Сад и огород» в Истре представят все необходимое для дачников и любителей огородничества, а на ярмарке во Фрязине, посвящённой Пасхе, посетителям предложат украшения и угощения к светлому празднику», — говорится в сообщении.