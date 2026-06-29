Сквер в Привокзальном микрорайоне Наро-Фоминска благоустроят по просьбам жителей

29 июня 2026, 17:29

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г. о.

Сквер в Привокзальном микрорайоне Наро-Фоминска ожидает масштабное благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Зона отдыха на улице Полубоярова площадью полгектара победила в народном голосовании. Её обновят в рамках программы создания комфортной городской среды. Сотрудники администрации встретились с представителем подрядной организации.

«Мы понимаем, насколько этот сквер важен для жителей Привокзального микрорайона. Они сами активно голосовали за его обновление. Главная задача сейчас – обеспечить контроль за каждым этапом строительно-монтажных работ. Подрядчик уже определён, и мы нацелены на то, чтобы до конца года жители Наро-Фоминска получили полностью благоустроенное, современное и безопасное пространство для отдыха всей семьёй», – отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.