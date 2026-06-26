В Наро-Фоминске началось благоустройство двора на улице Полубоярова
Подрядчик взялся за благоустройство двора у домов №1 и №3 по улице Полубоярова в Наро‑Фоминске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Начали с прогулочной зоны за домом № 3. Там сейчас укладывают новый тротуар. Позже установят удобные лавочки для отдыха.
«Пешеходную дорожку от подъездов соединят с основным тротуаром, который идёт к остановке. Больше не придётся выходить со двора на обочину и пробираться между припаркованными машинами – теперь путь будет безопасным», – рассказал представитель компании Александр Кравченко.Рабочие приступили и к обновлению подходов к подъездам, у которых тоже появятся новые лавочки и урны. Они установили опоры освещения.
Кроме того, у дома №3 расчистили место под новую парковку.
Далее в обоих дворах появятся парковочные карманы и зелёные зоны. Всего планируется высадить 500 кустов.
Рассматривается также вариант переноса площадки ТБО, расположенной между двумя домами, в более удобную локацию. На её месте могут организовать дополнительные парковочные места.
Подрядчик обещает закончить все работы к 23 июля.