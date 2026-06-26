В Наро-Фоминске началось благоустройство двора на улице Полубоярова

26 июня 2026, 18:42

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Подрядчик взялся за благоустройство двора у домов №1 и №3 по улице Полубоярова в Наро‑Фоминске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Начали с прогулочной зоны за домом № 3. Там сейчас укладывают новый тротуар. Позже установят удобные лавочки для отдыха.

«Пешеходную дорожку от подъездов соединят с основным тротуаром, который идёт к остановке. Больше не придётся выходить со двора на обочину и пробираться между припаркованными машинами – теперь путь будет безопасным», – рассказал представитель компании Александр Кравченко.