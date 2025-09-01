В лагерях этим летом отдохнули порядка 420 тыс. детей из Московской области
В Подмосковье завершился летний отдых детей. В этом году пришкольные, загородные и палаточные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха приняли около 420 тыс. ребят. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Более 420 тыс. школьников смогли отдохнуть в лагерях Подмосковья. Мы обеспечили бесплатными путёвками детей бойцов СВО и ребят из семей с низким доходом. Кроме того, лагеря региона приняли детей из Курской и Белгородской областей. Также по программе нашего губернатора ребята из новых регионов по бесплатным путевкам побывали на море», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как уточнили в Минсоцразвития, в летний сезон в Подмосковье работало 123 загородных и 982 пришкольных лагеря. Впервые после долгого перерыва двери для детей открыли два подмосковных детских лагеря – «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Лесная поляна» в Коломне.
Родители могли выбрать для детей тематические лагеря – творческие, спортивные, патриотические, языковые, палаточные, музыкальные, а также квест-лагеря.
В лагере «Литвиново» каждое лето бесплатно отдыхают дети участников спецоперации. Отдых был насыщен спортивными мероприятиями и тренировками по плаванию, теннису, бильярду, боулингу, мини-гольфу, аэрохоккею и скалолазанию.
В лагерях при школах проходили занятия с педагогами, командные и спортивные игры, экскурсии, мастер-классы и тренинги.
Многие дети отправились в лагеря «Созвездие» и «Золотой колос» в Туапсе, «Медвежонок» в Геленджике. Ежегодно бесплатная летняя оздоровительная кампания в приморских лагерях охватывает детей-сирот, детей из семей с низкими доходами, тех, чьи родители являются участниками СВО.
Подмосковье помогает и другим регионам организовывать детский отдых. Так, в августе Московская область организовала летнюю кампанию для ребят из ДНР. В приморских лагерях по бесплатным путёвкам отдохнули 400 детей. А 650 детей из Курска и Белгорода провели каникулы в подмосковных лагерях «Имени 28 Героев Панфиловцев» и «Лесная поляна».