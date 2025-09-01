В лагерях этим летом отдохнули порядка 420 тыс. детей из Московской области

01 сентября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье завершился летний отдых детей. В этом году пришкольные, загородные и палаточные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха приняли около 420 тыс. ребят. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.







«Более 420 тыс. школьников смогли отдохнуть в лагерях Подмосковья. Мы обеспечили бесплатными путёвками детей бойцов СВО и ребят из семей с низким доходом. Кроме того, лагеря региона приняли детей из Курской и Белгородской областей. Также по программе нашего губернатора ребята из новых регионов по бесплатным путевкам побывали на море», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.