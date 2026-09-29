Славянский бульвар в Подольске благоустроят с учётом пожеланий жителей

29 сентября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Подольске готовятся к работам по благоустройству Славянского бульвара. Площадь территории составляет один гектар, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.