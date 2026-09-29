Славянский бульвар в Подольске благоустроят с учётом пожеланий жителей
В Подольске готовятся к работам по благоустройству Славянского бульвара. Площадь территории составляет один гектар, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Участок проектирования представляет собой территорию, прилегающую к автодорогам в северной, западной и южной частях. С восточной стороны она примыкает к территории Кирилло-Мефодиевского храма. Через дороги располагаются многоквартирные жилые дома.
Для составления плана благоустройства провели онлайн-опрос жителей. В ходе него были выявлены основные пожелания граждан: обновить детские и спортивные малые архитектурные формы, скамьи и урны, плиточное покрытие, обновить и дополнить существующую систему наружного освещения, привести в порядок озеленение.
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