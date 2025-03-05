Следж-хоккеисты из Подмосковья завоевали бронзу чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковная команда «Феникс» заняла третье место на чемпионате России по следж-хоккею, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за бронзовую медаль представители Подмосковья встретились с командой «Ястребы» из Оренбурга. Согласно правилам чемпионата, победитель встречи определялся по итогам трёх игр. И во всех трёх победа осталась за «Фениксом» (2:0, 0:4 и 2:1)», — говорится в сообщении.Золото турнира завоевала команда «АКМ-следж» из Тульской области, а второе место заняла команда «Югра» (ХМАО-Югра).
В областном Минспорта также отметили, что игрок «Феникса» Эльмир Валеев победил в индивидуальной номинации «Стальной характер».
Финал чемпионата России по следж-хоккею проходил в городе Алексин Тульской области с 27 февраля по 5 марта, участниками турнира стали восемь сильнейших команд страны.
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