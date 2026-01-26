В Московской области можно бесплатно сделать маммопластику после рака груди
В Московской области женщины, перенёсшие онкологические заболевания молочных желез, могут сделать бесплатную маммопластику. Операции проводят в Московском областном онкодиспансере, Клинской больнице и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Операции бесплатные, при наличии полиса ОМС. Для этого нужно оформить направление 057 в МООД, МОНИКИ или Клинскую больницу через своего онколога по месту прикрепления.
«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. При выявлении на ранних стадиях болезнь полностью излечима. Однако в ряде случаев врачам приходится прибегать к частичному или полному удалению молочной железы. Чтобы восстановить качество жизни таких пациенток, в Подмосковье проводятся операции по маммопластике», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В прошлом году врачи Подмосковья сделали почти 500 операций по восстановлению груди женщинам после рака. Это составило больше трети всех радикальных операций на молочной железе в регионе.
По словам главного внештатного онколога Минздрава Московской области Ивана Каприна, реконструктивная пластика помогает вернуть естественную форму груди после мастэктомии. Операцию выполняют как одномоментно с удалением пораженной железы, так и через некоторое время — решение принимают совместно с лечащим врачом.
Восстановление могут проводить с использованием собственных тканей пациентки или с помощью имплантов. Иногда для установки импланта сначала устанавливают экспандер, чтобы подготовить ткани. Все эти методы успешно применяют в Подмосковье.