Достижения.рф

В Московской области можно бесплатно сделать маммопластику после рака груди

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области женщины, перенёсшие онкологические заболевания молочных желез, могут сделать бесплатную маммопластику. Операции проводят в Московском областном онкодиспансере, Клинской больнице и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.



Операции бесплатные, при наличии полиса ОМС. Для этого нужно оформить направление 057 в МООД, МОНИКИ или Клинскую больницу через своего онколога по месту прикрепления.

«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. При выявлении на ранних стадиях болезнь полностью излечима. Однако в ряде случаев врачам приходится прибегать к частичному или полному удалению молочной железы. Чтобы восстановить качество жизни таких пациенток, в Подмосковье проводятся операции по маммопластике», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В прошлом году врачи Подмосковья сделали почти 500 операций по восстановлению груди женщинам после рака. Это составило больше трети всех радикальных операций на молочной железе в регионе.

По словам главного внештатного онколога Минздрава Московской области Ивана Каприна, реконструктивная пластика помогает вернуть естественную форму груди после мастэктомии. Операцию выполняют как одномоментно с удалением пораженной железы, так и через некоторое время — решение принимают совместно с лечащим врачом.

Восстановление могут проводить с использованием собственных тканей пациентки или с помощью имплантов. Иногда для установки импланта сначала устанавливают экспандер, чтобы подготовить ткани. Все эти методы успешно применяют в Подмосковье.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0