В Московской области можно бесплатно сделать маммопластику после рака груди

26 января 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области женщины, перенёсшие онкологические заболевания молочных желез, могут сделать бесплатную маммопластику. Операции проводят в Московском областном онкодиспансере, Клинской больнице и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Операции бесплатные, при наличии полиса ОМС. Для этого нужно оформить направление 057 в МООД, МОНИКИ или Клинскую больницу через своего онколога по месту прикрепления.



«Рак груди занимает первое место по распространенности среди онкозаболеваний у женщин. При выявлении на ранних стадиях болезнь полностью излечима. Однако в ряде случаев врачам приходится прибегать к частичному или полному удалению молочной железы. Чтобы восстановить качество жизни таких пациенток, в Подмосковье проводятся операции по маммопластике», — рассказал зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.