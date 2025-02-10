Служба крови Подмосковья приглашает доноров с 3 и 4 отрицательными группами

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В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время имеется повышенная потребность в крови третьей и четвёртой групп с отрицательным резус-фактором, людей с такими группами крови приглашают как можно скорее сделать донацию, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с третьей и четвёртой отрицательными группами крови. Нужно также пополнить запасы второй отрицательной группы», — заявила заместитель главврача по обеспечению безопасности и качества трансфузиологической помощи Московского областного центра крови Екатерина Денисова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донорская кровь необходима тем, кому показано переливание: пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями.
Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске.
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