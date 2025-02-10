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Для раменских детсадовцев провели «Урок здоровья»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

«Урок здоровья», посвящённый гигиене полости рта, провёл врач-гигиенист Раменской больницы Андрей Федорович в дошкольном отделении Раменской школы №19, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Наша цель — помочь детям с ранних лет сформировать навыки ухода за зубами и всей ротовой полостью. Большую роль здесь играет внимание родителей. Важно сформировать привычку чистить зубы не менее двух раз в день. При этом гигиенические процедуры можно превратить в увлекательную совместную игру», — сказал Андрей Федорович.
В ходе урока врач объяснил детям, как устроена ротовая полость, что моно есть, чтобы не навредить зубам и как их правильно чистить щёткой.



Отмечается, что «Уроки здоровья» специалисты Раменской больницы проводят в школах и детских садах округа регулярно.

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#стоматология
В МВД объяснили, почему портал госуслуг не обзванивает пользователей
10 февраля 2025, 14:45

Фото: iStock / fizkes

Мошенники продолжают звонить гражданам якобы для обновления аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве напомнили, что портал никогда не обзванивает пользователей, и пояснили, почему именно.
«Предлогом обновления аккаунта на портале госуслуг пользуются только мошенники. Технически невозможно набрать команду операторов, которая смогла бы обзвонить более 100 млн пользователей», – рассказали в МВД.
Как отметили в МВД, цель злоумышленников – получить СМС-код, необходимый для восстановления доступа к учётной записи.

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В Котельниках проверили законность частных пассажирских перевозок
10 февраля 2025, 14:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В городском округе Котельники провели рейд по выявлению нелегальных услуг такси. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники Котельниковского отдела полиции и ГИБДД вместе с народной дружиной и представителями Управления регионального администрирования транспортного контроля по Московской области проверили водителей, занимающихся частными перевозками пассажиров на легковом автотранспорте. Проверка проводилась во 2-м и 3-м Покровских проездах, на ул. Кузьминской, в микрорайонах Южный и Силикат», – уточнили в администрации.
Всего в ходе рейда был проверен 21 гражданин. Двоих водителей доставили в отдел полиции, одну машину эвакуирована на штрафстоянку. Помимо этого, составлено четыре материала по пассажирским перевозкам и 20 административных протоколов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Кроме того, восемь человек отправили в местный отдел полиции за нарушение миграционного режима.

Как подчеркнули в администрации, подобные мероприятия в Котельниках проводятся регулярно.

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Фермерское хозяйство выкупило более 10 га в Павлово-Посадском округе
10 февраля 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью более десяти гектаров в Павлово-Посадском округе выкупило фермерское хозяйство «Милк-Ферма» для расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок расположен в деревне Алферьево, разрешённый вид использования этой земли — «Для сельскохозяйственного производства». «Милк-Ферма» планирует использовать данный участок для выращивания многолетних трав», — говорится в сообщении.
Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Милк-Ферма» было зарегистрировано девять лет назад. В настоявшее время в хозяйстве 60 дойных коров чёрно-пёстрой породы, 30 нетелей и тёлок, а также 30 бычков. «Милк-Ферма» выпускает молоко и молочную продукцию, которую реализует в собственных магазинах.

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На строящемся путепроводе в Аникеевке началось устройство гидроизоляции пролёта
10 февраля 2025, 14:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролёте строящегося путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск, открыть движение по новому путепроводу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас началось устройство гидроизоляции пролётного строения. Ведётся также строительство линевой канализации и установка стоек под барьерные ограждения. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет около 80%», — говорится в сообщении.
Путепровод длиной 410 метров будет расположен в створе Аникеевской улицы, он будет входить в состав транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.

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Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
10 февраля 2025, 13:54

Фото: пресс-служба Мининвест МО

Второй фестиваль-форум «Мамы. Дети. Бизнес» состоится 27 февраля в Москве, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«На фестивале-форуме можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах от экспертов и известных спикеров, получить личную консультацию ментора фестиваля по вопросам создания и развития своего дела, узнать актуальную информацию об инструментах господдержки, а также расширить свои деловые связи», — говорится в сообщении.
Фестиваль-форму будет проходить в очном и онлайн-форматах. Очно участниц ждут в ЦДП по адресу: Москва, улица Покровка, дом №47.

Подробнее узнать о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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