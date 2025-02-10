Для раменских детсадовцев провели «Урок здоровья»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
«Урок здоровья», посвящённый гигиене полости рта, провёл врач-гигиенист Раменской больницы Андрей Федорович в дошкольном отделении Раменской школы №19, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Наша цель — помочь детям с ранних лет сформировать навыки ухода за зубами и всей ротовой полостью. Большую роль здесь играет внимание родителей. Важно сформировать привычку чистить зубы не менее двух раз в день. При этом гигиенические процедуры можно превратить в увлекательную совместную игру», — сказал Андрей Федорович.В ходе урока врач объяснил детям, как устроена ротовая полость, что моно есть, чтобы не навредить зубам и как их правильно чистить щёткой.
Отмечается, что «Уроки здоровья» специалисты Раменской больницы проводят в школах и детских садах округа регулярно.
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Лев Каштанов