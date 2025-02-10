Для раменских детсадовцев провели «Урок здоровья»

Мошенники продолжают звонить гражданам якобы для обновления аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве напомнили, что портал никогда не обзванивает пользователей, и пояснили, почему именно.