В Черноголовке пациенту пересадили кожу на руке необычным методом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи больницы Черноголовки успешно провели пересадку кожи на руке пожилого пациента. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 89-летний мужчина с жалобами на новообразование на правой руке. У пациента взяли ткани на гистологическое исследование и не выявили онкологического поражения. Врачи решили применить необычный метод замещения дефекта – удалить образование и пересадить кожу с передней стенки живота.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Затем, по его словам, хирурги провели отсечение руки от брюшной стенки.
После операций мужчина прошёл курс реабилитации, и функция руки полностью восстановилась. Сейчас его уже выписали.
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«Мы выполнили широкое иссечение опухоли правой кисти в пределах здоровых тканей. Закрыть дефект кожи местными тканями было невозможно из-за размера образования. Для замещения дефекта использовали лоскут, выкроенный из передней брюшной стенки. Три месяца рука пациента была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился, и не случилось отторжения», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Затем, по его словам, хирурги провели отсечение руки от брюшной стенки.
«В результате лечения нам удалось сохранить эстетичность кожных покровов и работоспособность кисти. Сейчас рубец практически не заметен. Пациент не испытывает неудобств по поводу внешнего вида руки», – заключил Зинатулин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операций мужчина прошёл курс реабилитации, и функция руки полностью восстановилась. Сейчас его уже выписали.
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Лора Луганская