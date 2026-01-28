Служба по контракту в Подмосковье: высокий доход и льготы для семьи
Военнослужащие, проходящие службу по контракту в Московской области, а также их семьи могут рассчитывать на расширенный пакет социальных и материальных преференций. Региональные власти реализуют специальные программы поддержки для этих категорий граждан.
Всего для военных и членов их семей доступно 75 видов поддержки, из которых 32 инициированы и финансируются непосредственно из областного бюджета. Среди ключевых мер — бесплатное социальное обслуживание для ветеранов и возможность реабилитации в трёх крупных специализированных центрах региона. Полный список действующих льгот размещён на интернет-ресурсе Уполномоченного по правам человека в Московской области. Для упрощения поиска необходимой информации на региональном портале госуслуг запущен специальный навигационный сервис.
Заключившие контракт в Подмосковье имеют право не только на установленные федеральным законодательством выплаты, но и на дополнительную единовременную материальную помощь от региона, а также на комплексные социальные гарантии. Для иностранных граждан, вступивших в ряды Вооружённых Сил РФ, предусмотрена ускоренная процедура получения российского гражданства.
Особое внимание уделяется поддержке семей военнослужащих. Так, родственникам контрактников оказывают содействие в поиске работы в случае сокращения. Их детям предоставляются льготы при поступлении в ведущие российские вузы, гарантировано бесплатное школьное питание и первоочередное право на зачисление в детские дошкольные учреждения.
Величина ежемесячного денежного довольствия напрямую зависит от занимаемой должности и воинского звания. На примере ряда позиций: минимальные выплаты для рядового состава стартуют от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взвода — от 242 тысяч рублей.
Помимо базового оклада, контрактники могут получать специальные надбавки и премиальные выплаты за выполнение задач в боевой обстановке, включая вознаграждение за уничтожение техники противника.
Более детальная информация доступна на сайте контрактмо.рф и по телефону круглосуточной горячей линии: +7 495 990-77-77.
