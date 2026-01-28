Служба по контракту в Подмосковье: высокий доход и льготы для семьи

28 января 2026, 17:42

оригинал Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие, проходящие службу по контракту в Московской области, а также их семьи могут рассчитывать на расширенный пакет социальных и материальных преференций. Региональные власти реализуют специальные программы поддержки для этих категорий граждан.