28 января 2026, 17:16

Политолог Килинкаров: США никогда не выйдут из переговорного процесса по Украине

Фото: iStock/sb2010

США ни при каких обстоятельствах не выйдут из переговорного процесса по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





Напомним, ранее стало известно, что США поставили дедлайн для Киева по переговорам до 15 мая. В противном случае Вашингтон планирует уйти в сторону.



По словам Килинкарова, этого не произойдет. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп сам неоднократно заявлял, что никаких дедлайнов нет.





«Вместе с тем, дата 15 мая 2026 может соответствовать действительности. К этому времени вполне возможно найти компромисс в отношении энергетического перемирия, необходимого Украине, и выводе ВСУ с территории Донбасса», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся», — приводит издание слова главы Белого дома.