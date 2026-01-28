«Этого не произойдет»: Политолог ответил, выйдут ли США из переговоров по Украине
Политолог Килинкаров: США никогда не выйдут из переговорного процесса по Украине
США ни при каких обстоятельствах не выйдут из переговорного процесса по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
Напомним, ранее стало известно, что США поставили дедлайн для Киева по переговорам до 15 мая. В противном случае Вашингтон планирует уйти в сторону.
По словам Килинкарова, этого не произойдет. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп сам неоднократно заявлял, что никаких дедлайнов нет.
«Вместе с тем, дата 15 мая 2026 может соответствовать действительности. К этому времени вполне возможно найти компромисс в отношении энергетического перемирия, необходимого Украине, и выводе ВСУ с территории Донбасса», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он подчеркнул, что решение о выводе ВСУ с Донбасса не является политическим и не требует референдума. Это актив, которым Украина должна воспользоваться.
Если Киев этого не сделает, то ВС РФ все равно освободят эти территории, а у России появятся активы в виде Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей. В этом случае диалог будет продолжаться на совершенно других условиях, заключил Килинкаров.
Тем временем 28 января Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США смогут достичь урегулирования конфликта на Украине, пишут argumenti.ru.
«Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся», — приводит издание слова главы Белого дома.
Следующая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины должна состояться 1 февраля.