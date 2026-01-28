Песков анонсировал встречу трёхсторонней группы по Украине
Песков: встреча трёхсторонней группы по Украине пройдёт 1 февраля в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о предстоящей встрече трёхсторонней группы по Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Песков сообщил, что стороны — Россия, США и Украина — планируют провести переговоры 1 февраля.
«Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого», — сказал пресс-секретарь.Он уточнил, что площадкой для диалога вновь выступит столица Объединённых Арабских Эмиратов. Помимо этого, Песков отметил, что первые контакты специалистов по сложным вопросам конфликта уже можно считать прогрессом.
Он подчеркнул, что дальнейшее развитие диалога будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия, по его словам, остаётся открытой для переговоров.
