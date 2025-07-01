Служба помощи при ДТП Подмосковья за полгода помогла участникам 69 тыс. аварий

01 июля 2025, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за шесть месяцев этого года помогла участникам 69 тыс. аварий без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.







«За полгода подмосковная служба оказала квалифицированную помощь почти 138 тысячам водителей. Около 12,3 тыс. ДТП оформили на месте по Европротоколу. Участники порядка 27,9 тыс. аварий составили Европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.