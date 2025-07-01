Служба помощи при ДТП Подмосковья за полгода помогла участникам 69 тыс. аварий
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за шесть месяцев этого года помогла участникам 69 тыс. аварий без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«За полгода подмосковная служба оказала квалифицированную помощь почти 138 тысячам водителей. Около 12,3 тыс. ДТП оформили на месте по Европротоколу. Участники порядка 27,9 тыс. аварий составили Европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.Служба помощи – единое пространство, где работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП в первоочередных действиях, подсказывают, как оформить Европротокол на месте или в центре помощи, избежать ошибок в оформлении аварий без пострадавших. Это значительно сокращает время пребывания на месте происшествия.
Как напомнили в МТДИ Подмосковья, водители, попавшие в ДТП без пострадавших, не должны оставаться на проезжей части в автомобиле. Нужно сразу позвонить по номеру 112 и произвести все необходимые действия.
Помощь в удалённом режиме можно получить от оператора Службы помощи при ДТП, а оформить Европротокол – через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».