В Московской области до конца года построят 100 новых остановок транспорта
Дорожники построили в 15 городских и муниципальных округах Московской области 40 новых остановок. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для повышения комфорта жителей до конца года построят ещё 60 новых остановок с павильонами. Ещё 50 павильонов обновят – старые заменят на новые. В населённых пунктах устанавливают павильоны типа «Городской стандарт», а вне населённых них – типа «Межгород», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Как пояснили в ведомстве, павильоны «Городской стандарт» изготовлены из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Они появились на улице Светлой в Красногорске и на улице Ленина в Лобне.
Павильоны «Межгород» сделаны из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Они появились в деревне Лисьи Норы муниципального округа Луховицы, в сёлах Новый Быт муниципального округа Чехов и Гора Орехово-Зуевского городского округа, деревнях Соколово городского округа Щёлково и Жучата муниципального округа Егорьевск, а также в посёлке Гидроузел Рузского муниципального округа.