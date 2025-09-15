Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам почти 3 тысяч аварий

15 сентября 2025, 15:22

оригинал Фото: iStock/Halfpoint

За прошедшую неделю Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку участникам 2 979 аварий без пострадавших — на сотню больше, чем неделей ранее. Помощь получили почти 6 000 водителей, сообщили в региональном Минтрансе.







Более тысячи происшествий оформили в 16 Центрах помощи при ДТП, ещё 462 случая — с помощью консультаций на «горячей линии» и оформлением европротоколов.



Если попали в ДТП, и пострадавших нет, покиньте машину и отойдите за пределы проезжей части, затем звоните по номеру 112 — оператор скоординирует дальнейшие действия.



Служба помощи при ДТП работает бесплатно: круглосуточно по телефону и очно в Центрах региона.

