В октябре в Подмосковье восстановили свет в 130 подъездах
В октябре жители Подмосковья подали в Единую диспетчерскую службу заявки на ремонт освещения в подъездах. Коммунальные службы оперативно вышли на объекты и восстановили свет более чем в 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов, сообщили в Минчистоты Московской области.
Специалисты меняли перегоревшие лампы, исправляли электропроводку, восстанавливали работу светильников. Там, где было необходимо, заменили сломанные выключатели и силовые кабели, чтобы освещение работало стабильно.
Контроль за выполнением работ ведут инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Управляющая организация отвечает за освещение мест общего пользования, поэтому должна устранять неисправности в установленные сроки.
Если в подъезде пропал свет, жители могут обратиться напрямую в свою УК или подать заявку через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО.
