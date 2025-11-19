В октябре в Подмосковье восстановили свет в 130 подъездах

19 ноября 2025, 15:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В октябре жители Подмосковья подали в Единую диспетчерскую службу заявки на ремонт освещения в подъездах. Коммунальные службы оперативно вышли на объекты и восстановили свет более чем в 130 подъездах и входных группах многоквартирных домов, сообщили в Минчистоты Московской области.