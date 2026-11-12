Смена назначения земли принесла бюджету Подмосковья более 1,4 млрд рублей

12 ноября 2026, 10:20

оригинал Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

За десять месяцев собственники 3144 земельных участков в Подмосковье изменили вид их разрешённого использования. В бюджет региона за это время поступило свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.







Всего за этот период ведомство одобрило 5167 заявлений о смене вида разрешённого использования на общую сумму 23,3 млрд рублей. Вид разрешённого использования определяет, для каких целей владелец вправе использовать землю. Если собственник планирует построить жильё, ему может понадобиться изменить назначение участка. С 2014 года в регионе за такую процедуру взимают плату.



Прежде чем обращаться за сменой назначения, владельцу рекомендуют проверить, допускают ли её градостроительные документы. Возможность изменить вид использования зависит от территориальной зоны, регламентов и других ограничений. Рассчитать стоимость процедуры можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг Московской области. Искусственный интеллект поможет заполнить сведения о земле и проверить их. Сервис подскажет, потребуется ли плата.



В течение 12 рабочих дней после подачи заявления собственнику направят уведомление с суммой и реквизитами. После оплаты он сможет обратиться в Росреестр, чтобы оформить новый вид использования и внести сведения в ЕГРН.