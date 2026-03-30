В подмосковном Минтрансе водителям разрешили менять зимнюю резину на летнюю
В Московском регионе установилась достаточно комфортная погода для смены зимних шин на летние, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там также посоветовали водителям завершить подготовку автомобиля к тёплому сезону.
Автомобилистам также рекомендовали не терять бдительность, поскольку утром за городом, несмотря на потепление, не исключены заморозки.
«Многие горожане уже сменили зимние покрышки. Однако автолюбители, которые часто ездят за город, ещё могут столкнуться ночью и ранним утром с гололедицей. Поэтому стоит быть предельно внимательными, особенно на поворотах, мостах и эстакадах», – подчеркнули в ведомстве.Жителям Подмосковья рекомендовали отмыть автомобиль от грязи – так можно улучшить видимость дорожной обстановки. К тому же стоит очистить радиаторы и залить антифриз.
Как отметили в подмосковном МТДИ, в регионе уже стали появляться первые мотоциклисты, хотя сезон ещё не начался. Прежде чем выехать на дорогу, необходимо не только подготовить мотоцикл, но и вспомнить навыки вождения.
Для безопасности мотоциклистам не стоит пренебрегать защитной экипировкой со световозвращающими элементами, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Опасно ездить между рядами и совершать резкие манёвры. А автомобилистам обязательно нужно смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями и поворотами.