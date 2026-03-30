В подмосковном Минтрансе водителям разрешили менять зимнюю резину на летнюю

30 марта 2026, 18:50

В Московском регионе установилась достаточно комфортная погода для смены зимних шин на летние, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там также посоветовали водителям завершить подготовку автомобиля к тёплому сезону.





Автомобилистам также рекомендовали не терять бдительность, поскольку утром за городом, несмотря на потепление, не исключены заморозки.

«Многие горожане уже сменили зимние покрышки. Однако автолюбители, которые часто ездят за город, ещё могут столкнуться ночью и ранним утром с гололедицей. Поэтому стоит быть предельно внимательными, особенно на поворотах, мостах и эстакадах», – подчеркнули в ведомстве.