В Дубне встретили Большой Волжский крестный ход

08 июня 2025, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне состоялась встреча XXVI Большого Волжского крестного хода — самого масштабного и продолжительного паломнического шествия в России. Именно в Московской области паломники сделали единственную остановку.







Верующие уже прошли через Ржев, Старицу, Тверь и Конаково. 7 июня, на восьмой день, более полутора тысяч паломников преодолели трехкилометровый маршрут по улицам и набережным города.





Примечательно, что в крестном ходе поучаствовал и глава наукограда Максим Тихомиров. По его словам, крестный ход объединяет всех ради общей молитвы.





«Отрадно, что Дубна из года в год становится остановкой на пути Большого Волжского крестного хода», — сказал Тихомиров.

В текущем году Волжский крестный ход посвящен 25-летию канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также 100-летию со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В Дубне тоже есть покровитель и заступник – святой Михаил Абрамов. Протоиерей был причислен к лику новомучеников на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2000 году.



Большой Волжский крестный ход — это уникальное явление не только для региона, но и для всей России, которое длится 11 дней. За это время участники преодолеют около 800 км по суше и воде.