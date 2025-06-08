Соцработников Подмосковья поздравили с профессиональным праздником
Соцработников Подмосковья поздравили с профессиональным праздником. Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, на торжественном мероприятии присутствовали глава региона Андрей Воробьев и министр юстиции Константин Чуйченко.
«Я считаю, что наша соцслужба всегда отличалась особенной душой. Вот взять детские дома — когда-то у нас их было порядка 40, а сейчас вместо них — семейные центры. И готовят семьи, которые принимают к себе детей, социальные работники. Хочу сказать за это слова благодарности тем, кто всю свою жизнь работает с добрым сердцем и большой отзывчивостью», — сказал Андрей Воробьев.Константин Чуйченко вручил ведомственные награды, отметив профессионализм работников подмосковных социальных служб. Сегодня в Подмосковье реализуются важные программы, позволяющие людям не потерять себя, заключил губернатор. День соцработника отмечается 8 июня.