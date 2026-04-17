В Подмосковье собрали уже более 8 тысяч наказов для Народной программы ЕР
Свыше восьми тысяч предложений для Народной программы «Единой России» передали жители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Всего по стране число наказов превысило 240 тысяч. Результат их обработки представят на экспертном совете «Единой России».
«Предложения жителей Подмосковья касаются ремонта дорог, обновления системы ЖКХ, привлечения врачей в медучреждения, ремонта школ, благоустройства дворов и других актуальных тем», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Он добавил, что предложения поступают через муниципальные приёмные партии, а также в ходе встреч кандидатов с избирателями и круглых столов с экспертами. Все они войдут в итоговый документ.
Наказы распределяются по нескольким смысловым блокам, в числе которых «Устройство самой большой страны в мире», «Производительность труда и кадры», «Демографический вызов» и «Безопасность страны».
«В блоке про безопасность сейчас 12 тысяч предложений. Речь идёт о развитии новых технологий производства, которые усиливают оборонный потенциал страны, укрепляют её суверенитет», — объяснил на заседании экспертного совета председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.А секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что для отчёта по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит форумы. На них проходят обсуждения, которые позволяют чётче выстроить приоритеты.
В Московской области наказы собирают во всех общественных приёмных «Единой России». Кроме того, свои предложения можно отправить в онлайн-формате через сайт естьрезультат.рф или изложить по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50.