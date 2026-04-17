В Подмосковье собрали уже более 8 тысяч наказов для Народной программы ЕР

17 апреля 2026, 13:54

Свыше восьми тысяч предложений для Народной программы «Единой России» передали жители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Всего по стране число наказов превысило 240 тысяч. Результат их обработки представят на экспертном совете «Единой России».





«Предложения жителей Подмосковья касаются ремонта дорог, обновления системы ЖКХ, привлечения врачей в медучреждения, ремонта школ, благоустройства дворов и других актуальных тем», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«В блоке про безопасность сейчас 12 тысяч предложений. Речь идёт о развитии новых технологий производства, которые усиливают оборонный потенциал страны, укрепляют её суверенитет», — объяснил на заседании экспертного совета председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.