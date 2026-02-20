На ж/д станциях Подмосковья проводят акцию по безопасности
Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» проводится на железнодорожных станциях Московской области в преддверии Дня Защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
В акции принимают участие представители министерства, окружных администраций, РЖД, ЦППК, транспортной полиции и волонтёры.
«В рамках акции пассажирам напоминают про основные правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры и раздают тематические информационные брошюры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.Он добавил, что эта работа очень важна, так как без соблюдения правил железная дорога является источником серьёзной опасности. С начала текущего года на территории региона на ж/д станциях и путях погибли 30 человек.