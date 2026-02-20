Воробьёв: «Уборку снега в Подмосковье продолжат и после окончания снегопада»
Подмосковные коммунальные и дорожные службы продолжат уборку снега в регионе и в выходные. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Как подчеркнул глава региона, работы не должны останавливаться даже после окончания активного снегопада. Он также назвал справедливыми обращения жителей с вопросами по поводу большого количества снега во дворах.
«Мы знаем, где и как убирается техника. Приоритет отдаётся магистральным дорог. Затем идут региональные, муниципальные и внутриквартальные проезды. Мобилизовано большое количество людей. Снег, как мы видим, идёт достаточно продолжительное время, и нужно успевать. Поэтому задача на эти выходные – продолжать уборку», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий рекордного снегопада, который принёс в Московскую область балканский циклон «Валли», в четверг вышли 12 000 специалистов городского хозяйства и 6000 единиц техники. К уборке региональных дорог привлекли более 1200 сотрудников дорожников и свыше 650 единиц спецтехники.