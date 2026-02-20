Воробьёв: «Уборку снега в Подмосковье продолжат и после окончания снегопада»

20 февраля 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные коммунальные и дорожные службы продолжат уборку снега в регионе и в выходные. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Как подчеркнул глава региона, работы не должны останавливаться даже после окончания активного снегопада. Он также назвал справедливыми обращения жителей с вопросами по поводу большого количества снега во дворах.

«Мы знаем, где и как убирается техника. Приоритет отдаётся магистральным дорог. Затем идут региональные, муниципальные и внутриквартальные проезды. Мобилизовано большое количество людей. Снег, как мы видим, идёт достаточно продолжительное время, и нужно успевать. Поэтому задача на эти выходные – продолжать уборку», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».