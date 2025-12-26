Снег в Сергиевом Посаде убирают 300 дворников и 75 единиц техники

26 декабря 2025, 21:34

Свыше 300 дворников и 75 единиц техники устраняли последствия снегопада на улицах Сергиево-Посадского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





За сутки в Подмосковье выпало около 30% месячной нормы осадков. Дорожники и коммунальщики работают в усиленном режиме с вечера четверга.

«К уборке снега привлечены более 300 дворников и 75 единиц техники – как муниципальной, так и подрядных организаций. На расчистку техника вышла в четыре часа утра. Дороги посыпали пескосоляной смесью. Сначала убираем основные магистрали и автобусные маршруты, затем переходим на дороги с меньшей интенсивностью движения. То же самое и с тротуарами: начинаем с самых востребованных, потом переходим к менее загруженным», – рассказал замглавы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев.