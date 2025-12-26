Первую партию новогодних подарков отправили на передовую из Сергиева Посада
Из Сергиево-Посадского городского округа отправили первую партию новогодней гуманитарной помощи участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Подарки собирали родные и близкие военных, предприниматели, депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и единороссы. Их доставят бойцам на Харьковское, Купянское и Сватовское направления проведения СВО.
В каждый пакет положили сладости, кофе, вязаные тёплые вещи, а также письма от детей со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом.
«Одно из самых ценных для бойцов – это письма. Ребята всегда ждут их и с удовольствием перечитывают, обмениваются, некоторые воспринимают их как личные. Дети пишут всегда искренне и с любовью», – рассказал Гаджиев.
Автомобиль заполнили коробками и мешками с вещами, о которых просили бойцы. Это инструменты, оборудование, тёплые вещи и одеяла. В ближайшие дни также по запросу бойцов будет отправлена большая партия строй- и пиломатериалов, а на Запорожское направление – генераторы и сети.
«Новый год – один из самых радостных праздников. Наши ребята ждут новогодние подарки. Сегодня уезжает одна машина, а в праздничные дни уйдёт ещё одна. Праздновать мы должны вместе», – отметила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.Как уточнили в администрации, ещё один гуманитарный конвой отправится на передовую в первые дни 2026 года.