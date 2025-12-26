Первую партию новогодних подарков отправили на передовую из Сергиева Посада

26 декабря 2025, 21:19

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Из Сергиево-Посадского городского округа отправили первую партию новогодней гуманитарной помощи участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Подарки собирали родные и близкие военных, предприниматели, депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и единороссы. Их доставят бойцам на Харьковское, Купянское и Сватовское направления проведения СВО.



В каждый пакет положили сладости, кофе, вязаные тёплые вещи, а также письма от детей со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом.

«Одно из самых ценных для бойцов – это письма. Ребята всегда ждут их и с удовольствием перечитывают, обмениваются, некоторые воспринимают их как личные. Дети пишут всегда искренне и с любовью», – рассказал Гаджиев.

«Новый год – один из самых радостных праздников. Наши ребята ждут новогодние подарки. Сегодня уезжает одна машина, а в праздничные дни уйдёт ещё одна. Праздновать мы должны вместе», – отметила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.