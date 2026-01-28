Снегоплавильня в Нахабине за сутки утилизирует две тысячи кубометров снега
Снегоплавильный комплекс работает в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. О процессе утилизации снега рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В день на объекте принимают около ста нагруженных снегом машин.
«В комплексе непрерывно работают две снегоплавильные станции, за стуки здесь утилизируют около двух тысяч кубометров снега», — сообщил мастер снегоплавильного комплекса МБУ «Красногорская городская служба» Николай Черин.Машины заезжают на специальную площадку и сгружают снег в приёмный бункер, где происходит таяние. После этого образовавшаяся вода проходит фильтрацию и сбрасывается в канализацию. Комплекс обслуживает бригада из шести человек и оператор погрузчика.